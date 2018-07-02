Тренер Стивенс: Шарапова — одна из теннисисток, за которыми приятно следить

Тренер американки Слоан Стивенс Камау Маррей признался, что ему очень нравится следить за игрой россиянки Марии Шараповой.
«От Шараповой всегда ждёшь профессионализма и прикладываемых усилий. Также она дарит зрителям отличное шоу. Когда я смотрю женский тур, то Шарапова — одна из тех теннисисток, за которыми очень приятно следить. Я всегда знаю, что она будет бороться и играть интенсивно, проявляя свой профессионализм», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.
В первом круге Уимблдона Мария сыграет со своей соотечественницей Виталией Дьяченко.
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