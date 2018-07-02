Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Тренер Стивенс: Шарапова — одна из теннисисток, за которыми приятно следить

Тренер Стивенс: Шарапова — одна из теннисисток, за которыми приятно следить
Теннис / Уимблдон 2018

Тренер американки Слоан Стивенс Камау Маррей признался, что ему очень нравится следить за игрой россиянки Марии Шараповой.

«От Шараповой всегда ждёшь профессионализма и прикладываемых усилий. Также она дарит зрителям отличное шоу. Когда я смотрю женский тур, то Шарапова — одна из тех теннисисток, за которыми очень приятно следить. Я всегда знаю, что она будет бороться и играть интенсивно, проявляя свой профессионализм», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

В первом круге Уимблдона Мария сыграет со своей соотечественницей Виталией Дьяченко.

Дарт: я с детства брала пример с Шараповой. Она самая крутая
Стекли: Шарапова настоящий боец и вновь подтверждает свою силу
Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона
Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент