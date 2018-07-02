Родина одолела Лоттнер и сыграет с Кырстей во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина (Q) пробилась во второй круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Германии Антонию Лоттнер (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Родина поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Турнир завершится 14 июля.

Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.