Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Родина одолела Лоттнер и сыграет с Кырстей во втором круге Уимблдона

Родина одолела Лоттнер и сыграет с Кырстей во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Российская теннисистка Евгения Родина (Q) пробилась во второй круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Германии Антонию Лоттнер (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Родина поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Турнир завершится 14 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Евгения
Родина
Антония
Лоттнер
3:6 7:5 6:4
Федерер приступает к защите титула. Матчи 1-го дня Уимблдона
Чемпион-2017 Федерер, россияне Макарова, Кузнецова, Медведев, Донской, Южный, а также Свитолина, Азаренко и сёстры Уильямс откроют Уимблдон.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент