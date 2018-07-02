Дулгеру обыграла Кр. Плишкову и может встретиться с В. Уильямс на Уимблдоне

Румынская теннисистка Александра Дулгеру (Q) пробилась во второй круг Уимблдона, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Александра совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований Дулгеру поспорит с победительницей поединка Юханна Ларссон (Швеция) — Винус Уильямс (США, 9). Финальный матч в женском одиночной разряде Уимблдона состоится 14 июля.

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