Макинрой: Кирьос – обладатель самого большого таланта после «большой четвёрки»

Экс первая ракетка мира Джон Макинрой сделал комплимент 21-летнему австралийцу Нику Кирьосу.



«Для меня Ник – наиболее талантливый теннисист последних десяти лет после Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Он невероятно талантлив. Кирьос мог бы легко попасть в топ-6 или топ-8 мира прямо сейчас, если бы здоровье позволяло ему играть чаще.

Ник пропустил почти весь грунтовый сезон и много матчей на харде. Тем не менее ему было бы непросто показывать стабильный теннис не только с физической точки зрения, но и с психологической», – цитирует Макинроя ESPN.



Свой первый матч на Уимблдоне Кирьос проведёт против представителя Узбекистана Дениса Истомина.