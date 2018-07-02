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Раонич и Гарсия-Лопес вышли во 2-й круг Уимблдона

Раонич и Гарсия-Лопес вышли во 2-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче 13-я ракетка соревнований Раонич в трёх сетах обыграл британца Лиама Броэди, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:0, 6:1. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Раонич 18 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Броэди 4 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В другой встрече первого круга испанец Гильермо Гарсия-Лопес выиграл у португальца Гастау Элиаша со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Следующим соперником испанца станет россиянин Даниил Медведев.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:35 МСК
Лиам
Броэди
Милош
Раонич
5:7 0:6 1:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:05 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Гастау
Элиаш
6:2 6:4 6:2
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