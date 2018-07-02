Раонич и Гарсия-Лопес вышли во 2-й круг Уимблдона

Канадский теннисист Милош Раонич вышел во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче 13-я ракетка соревнований Раонич в трёх сетах обыграл британца Лиама Броэди, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:0, 6:1. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Раонич 18 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Броэди 4 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В другой встрече первого круга испанец Гильермо Гарсия-Лопес выиграл у португальца Гастау Элиаша со счётом 6:2, 6:4, 6:2. Следующим соперником испанца станет россиянин Даниил Медведев.