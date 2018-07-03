Кис: больше всего я довольна тем, что справилась с нервами

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, поделилась впечатлениями от победы в первом круге над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:4, 6:2.

«Всегда нелегко играть с теннисисткой, которую отлично знаешь. К тому же в начале турнира ты нервничаешь, так что комбинация получается странной. Я очень рада, что прошла дальше. Я удовлетворена не только тем, как играла и выполняла задуманное на корте. Больше всего я довольна тем, что справилась с нервами.

В каждом матче, который я сыграла, вне зависимости от уровня турнира или раунда, я нервничала. Конечно, все с нервами справляются по-разному. Когда я начинаю переживать, то чувствую, что ноги тяжелеют, и я становлюсь медленнее. Больше всего поражает эта нервная энергия. Бабочки и всё такое. Я чувствую это перед каждой встречей, потому что мне не всё равно. Я хочу победить", — цитирует Кис официальный сайт тура.

Кис стартовала на Уимблдоне с победы над Томлянович

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