Димитров о поражении в первом круге Уимблдона: нет никаких оснований для паники

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) прокомментировал своё поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга Уимблдона – 6:1, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 4:6.



«Нет никаких оснований для паники или других подобных вещей. Я не из тех людей, что начинают сразу после поражения делать поспешные выводы. Постараюсь оставаться позитивным, невзирая на то что сделать это будет очень тяжело.



Не так просто мириться с поражениями, особенно после того успешного периода, который у меня был перед этим. Я всегда требую от себя большего. Я достиг определённого уровня, но в данном случае сделать последний шаг и улучшиться ещё на 3% тяжелее всего. Когда я стал третьей ракеткой мира, у меня появилась мысль: «Вау, теперь я могу стать №1». Впрочем, все понимают, что между третьим и первым местом в рейтинге пропасть», – цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

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