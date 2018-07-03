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Димитров о поражении в первом круге Уимблдона: нет никаких оснований для паники

Димитров о поражении в первом круге Уимблдона: нет никаких оснований для паники
Теннис / Уимблдон 2018

Болгарский теннисист Григор Димитров (6) прокомментировал своё поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга Уимблдона – 6:1, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 4:6.

«Нет никаких оснований для паники или других подобных вещей. Я не из тех людей, что начинают сразу после поражения делать поспешные выводы. Постараюсь оставаться позитивным, невзирая на то что сделать это будет очень тяжело.

Не так просто мириться с поражениями, особенно после того успешного периода, который у меня был перед этим. Я всегда требую от себя большего. Я достиг определённого уровня, но в данном случае сделать последний шаг и улучшиться ещё на 3% тяжелее всего. Когда я стал третьей ракеткой мира, у меня появилась мысль: «Вау, теперь я могу стать №1». Впрочем, все понимают, что между третьим и первым местом в рейтинге пропасть», – цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 18:30 МСК
Стэн
Вавринка
Григор
Димитров
1:6 7:6 7:6 6:4
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