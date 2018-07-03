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Раонич: брейк в конце первого сета раскрепостил меня

Раонич: брейк в конце первого сета раскрепостил меня
Теннис / Уимблдон 2018

Канадец Милош Раонич (13) поделился впечатлениями от разгромной победы в первом круге Уимблдона над британцем Лиамом Броэди – 7:5, 6:0, 6:1.

«Сегодня я отлично выполнял очень многие игровые элементы. Первая партия получилась непростой, но брейк в её концовке раскрепостил меня и начал играть ещё лучше», – цитирует Раонича официальный сайт ATP.

Следующим соперником канадца, посеянного на турнире по 13-м номером, станет представитель Австралии Джон Миллман. В двух предыдущих розыгрышах Уимблдона Раонич добирался минимум до четвертьфинала.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
02 июля 2018 года, понедельник. 16:35 МСК
Лиам
Броэди
Милош
Раонич
5:7 0:6 1:6
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