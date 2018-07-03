Раонич: брейк в конце первого сета раскрепостил меня

Канадец Милош Раонич (13) поделился впечатлениями от разгромной победы в первом круге Уимблдона над британцем Лиамом Броэди – 7:5, 6:0, 6:1.



«Сегодня я отлично выполнял очень многие игровые элементы. Первая партия получилась непростой, но брейк в её концовке раскрепостил меня и начал играть ещё лучше», – цитирует Раонича официальный сайт ATP.



Следующим соперником канадца, посеянного на турнире по 13-м номером, станет представитель Австралии Джон Миллман. В двух предыдущих розыгрышах Уимблдона Раонич добирался минимум до четвертьфинала.