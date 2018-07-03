Навратилова: cоперницы знают, что Шарапова уязвима. Она утратила прежнюю ауру

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне россиянки Марии Шараповой.

«Соперницы знают, что Шарапова уязвима, и чувствуют свой шанс в этом. Она утратила прежнюю ауру. А когда ты теряешь ауру, вернуть её сложно. Сейчас все соперницы Шараповой верят, что могут обыграть её, поэтому первые раунды станут для Марии ещё сложнее. Но чем больше она будет побеждать, тем больше уверенности будет чувствовать, а её соперницы начнут сомневаться. Но это требует времени», — приводит слова Навратиловой Evening Standard.

Виландер: не считаю Шарапову фаворитом, но она может выиграть Уимблдон

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.