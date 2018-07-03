22 эйса помогли дель Потро обыграть Гоёвчика на старте Уимблдона

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на Уимблдоне под пятым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Уроженец Тандиля 22 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг дель Потро поспорит с испанцем Фелисьяно Лопесом.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Бернард Томич (Австралия, LL) — Хуберт Хуркач (Польша, LL) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2).

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.