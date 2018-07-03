Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Конта победила Вихлянцеву и встретится с Цибулковой на Уимблдоне

Конта победила Вихлянцеву и встретится с Цибулковой на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв британке Йоханне Конте (22) со счётом 5:7, 6:7 (7:9). Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Вихлянцева на Уимблдоне.

За выход в третий круг соревнований Конта поспорит со словачкой Доминикой Цибулковой, которая обыграла француженку Ализе Корне — 7:6 (7:3), 6:1.

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Йоханна
Конта
Наталья
Вихлянцева
7:5 7:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Ализе
Корне
Доминика
Цибулкова
6:7 1:6
Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент