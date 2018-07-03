Конта победила Вихлянцеву и встретится с Цибулковой на Уимблдоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв британке Йоханне Конте (22) со счётом 5:7, 6:7 (7:9). Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. Наталья 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Вихлянцева на Уимблдоне.

За выход в третий круг соревнований Конта поспорит со словачкой Доминикой Цибулковой, которая обыграла француженку Ализе Корне — 7:6 (7:3), 6:1.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.