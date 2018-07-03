Звонарёва уступила Кербер в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, в двух партиях проиграв представительнице Германии Анжелике Кербер (11) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Вера дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Звонарёва на Уимблдоне.

За выход в третий круг соревнований Кербер поспорит с американкой Клэр Лю (Q).

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Полона Херцог (Словения) — 6:2, 6:2.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.