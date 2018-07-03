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Гоффен проиграл 51-й ракетке мира Эбдену на старте Уимблдона

Гоффен проиграл 51-й ракетке мира Эбдену на старте Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Бельгиец Давид Гоффен (10) в первом круге Уимблдона уступил австралийцу Мэттью Эбдену со счётом 4:6, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. 30-летний уроженец Дурбана, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Следующим оппонентом Эбдена станет француз Стефан Робер (Q).

Голландец Робин Хасе взял верх над румыном Мариушем Копилом — 7:6, 7:5, 4:6, 7:6. Во втором круге представитель Нидерландов встретится с австралийцем Ником Кирьосом (15).

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 17:25 МСК
Мэттью
Эбден
Давид
Гоффен
6:4 6:3 6:4
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Мариуш
Копил
Робин
Хасе
6:7 5:7 6:4 6:7
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