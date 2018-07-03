Гоффен проиграл 51-й ракетке мира Эбдену на старте Уимблдона

Бельгиец Давид Гоффен (10) в первом круге Уимблдона уступил австралийцу Мэттью Эбдену со счётом 4:6, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. 30-летний уроженец Дурбана, занимающий 51-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 8 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Следующим оппонентом Эбдена станет француз Стефан Робер (Q).

Голландец Робин Хасе взял верх над румыном Мариушем Копилом — 7:6, 7:5, 4:6, 7:6. Во втором круге представитель Нидерландов встретится с австралийцем Ником Кирьосом (15).