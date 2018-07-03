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Себальос стал соперником Джоковича по второму кругу Уимблдона, Сок выбыл

Себальос стал соперником Джоковича по второму кругу Уимблдона, Сок выбыл
Теннис / Уимблдон 2018

Аргентинец Орасио Себальос в первом круге Уимблдона переиграл соотечественника, Гидо Андреосси, со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. 33-летний уроженец Мар-дель-Платы, занимающий 126-е место в рейтинге АТР, во втором круге сыграет с сербом Новаком Джоковичем (12).

Француз Жиль Симон начал турнир с победы над грузином Николозом Басилашвили со счётом 6:1, 7:6 (7:5), 6:1. Следующим оппонентом Симона станет итальянец Маттео Берреттини, одержавший волевую победу над 18-й ракеткой турнира — американцем Джеком Соком.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:25 МСК
Гидо
Андреосси
Орасио
Себальос
6:4 6:7 4:6 4:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:55 МСК
Жиль
Симон
Николоз
Басилашвили
6:1 7:6 6:1
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 18:05 МСК
Джек
Сок
Маттео
Берреттини
7:6 7:6 4:6 5:7 2:6
Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 19:05 МСК
Жюльен
Беннето
Мартон
Фучович
7:5 7:5 6:3
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