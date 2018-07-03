Себальос стал соперником Джоковича по второму кругу Уимблдона, Сок выбыл

Аргентинец Орасио Себальос в первом круге Уимблдона переиграл соотечественника, Гидо Андреосси, со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. 33-летний уроженец Мар-дель-Платы, занимающий 126-е место в рейтинге АТР, во втором круге сыграет с сербом Новаком Джоковичем (12).

Француз Жиль Симон начал турнир с победы над грузином Николозом Басилашвили со счётом 6:1, 7:6 (7:5), 6:1. Следующим оппонентом Симона станет итальянец Маттео Берреттини, одержавший волевую победу над 18-й ракеткой турнира — американцем Джеком Соком.