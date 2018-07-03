Шарапова сенсационно уступила Дьяченко в первом круге Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова (24) в первом круге Уимблдона уступила соотечественнице — Виталии Дьяченко (Q) — со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 3 часа 7 минут. 31-летняя Шарапова, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 10 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 6 геймов на своей подаче. Во второй партии Мария вела — 5:2, но упустила преимущество.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в третий круг 27-летняя Дьяченко, которая располагается на 132-й позиции в женской табели о рангах, поспорит с американкой Софьей Кенин, одолевшей гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.