Шарапова впервые в карьере проиграла на старте Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова (24) в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6 уступила соотечественнице — Виталии Дьяченко (Q).

Для пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» это поражение стало первым в карьере в стартовых матчах на Уимблдоне. До этого она выступала на травяном турнире Grand Slam 13 раз и трижды уступала во втором круге, пять раз — в четвёртом, трижды — в полуфинале и однажды — в финале. В 2004 году Шарапова завоевала трофей.

Мария не проигрывала в первом круге турнира «Большого шлема» с Australian Open-2010, а в общей сложности это поражение стало четвёртым в карьере в стартовых поединках на соревнованиях Grans Slam.