21 сеяный теннисист выбыл в первом круге Уимблдона

На Уимблдоне завершились все матчи в мужском и женском одиночных разрядах третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».

Интересно, что из 32 сеяных у мужчин во второй круг пробился только 21. Завершили борьбу за трофей болгарин Григор Димитров (6), австриец Доминик Тим (7), бельгиец Давид Гоффен (10), хорват Борна Чорич (16), американец Джек Сок (18), испанец Пабло Карреньо-Буста (20), француз Ришар Гаске (23), серб Филип Краинович (28), итальянец Марко Чеккинато (29), испанец Фернандо Вердаско (30) и аргентинец Леонардо Майер (32).

Среди женщин за бортом второго круга остались 10 теннисисток, попавшие в число сеяных. В первом же круге проиграли американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6), чешка Петра Квитова (8), американка Коко Вандевей (16), словачка Магдалена Рыбарикова (19), латвийка Анастасия Севастова (21), россиянки Мария Шарапова (24) и Анастасия Павлюченкова (28), китаянка Чжен Шуай (31).