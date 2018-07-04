Дель Потро: никто не хочет играть против Лопеса

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал успешный старт на Уимблдоне. В матче первого раунда пятая ракетка турнира в трёх партиях расправился с немцем Петером Гоёвчиком – 6:3, 6:4, 6:3. Соперником Хуан-Мартина по второму кругу станет испанец Фелисьяно Лопес.



«Сегодняшние условия были непростыми – было слишком ветрено, поэтому мне приходилось очень концентрироваться при выполнении подачи. Мне удалось воспользоваться большинством шансов и это самое главное.



Думаю, никто не хочет играть против Лопеса в первых раундах травяного турнира, но, если я хочу зайти далеко, мне нужно показывать лучший теннис с самого начала. Это будет отличная возможность оценить мою игру на траве», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

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