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Дель Потро: никто не хочет играть против Лопеса

Дель Потро: никто не хочет играть против Лопеса
Теннис / Уимблдон 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал успешный старт на Уимблдоне. В матче первого раунда пятая ракетка турнира в трёх партиях расправился с немцем Петером Гоёвчиком – 6:3, 6:4, 6:3. Соперником Хуан-Мартина по второму кругу станет испанец Фелисьяно Лопес.

«Сегодняшние условия были непростыми – было слишком ветрено, поэтому мне приходилось очень концентрироваться при выполнении подачи. Мне удалось воспользоваться большинством шансов и это самое главное.

Думаю, никто не хочет играть против Лопеса в первых раундах травяного турнира, но, если я хочу зайти далеко, мне нужно показывать лучший теннис с самого начала. Это будет отличная возможность оценить мою игру на траве», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

Уимблдон (м) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 13:35 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Петер
Гоёвчик
6:3 6:4 6:3
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