Кис и Бузэрнеску стали участницами третьего круга Уимблдона

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Мэдисон 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в четвёртый круг соревнований Кис поспорит с победительницей поединка Сорана Кырстя (Румыния) — Евгения Родина (Россия, Q).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 29) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) — 6:0, 6:3.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.