Родина в трёх сетах обыграла Кырстю и сыграет с Кис на Уимблдоне

Российская теннисистка Евгения Родина (Q) пробилась в третий круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Евгения совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в четвёртый круг соревнований Родина поспорит с американкой Мэдисон Кис, посеянной под 10-м номером. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.