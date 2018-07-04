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Родина в трёх сетах обыграла Кырстю и сыграет с Кис на Уимблдоне

Родина в трёх сетах обыграла Кырстю и сыграет с Кис на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

Российская теннисистка Евгения Родина (Q) пробилась в третий круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Евгения совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг соревнований Родина поспорит с американкой Мэдисон Кис, посеянной под 10-м номером. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 13:40 МСК
Сорана
Кырстя
Евгения
Родина
6:1 3:6 3:6
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