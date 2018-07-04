Кис: пока я очень довольна нашим сотрудничеством с Тэйлором

Американская теннисистка Мэдисон Кис, обыгравшая во втором круге Уимблдона представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:4, 6:3, поделилась впечатлениями от работы с тренером Дэвидом Тэйлором.

«Дэвид прекрасно помогает мне понять игру. Он настаивает, что я должна действовать агрессивно. Это не значит, что нужно атаковать в любой ситуации, но важно доверять своим ударам. На траве такая игра приносит результат. Пока я очень довольна нашим сотрудничеством. Наш подход получается более целостным. Мы стараемся найти то, что может стать моим оружием на корте», — цитирует Кис официальный сайт тура.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.