35 эйсов помогли Раоничу стать первым участником 1/16 финала Уимблдона

Канадец Милош Раонич (13) стал первым теннисистом, сумевшим пробиться в третий раунд Уимблдона, обыграв австралийца Джон Миллмана – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. На счету 27-летнего канадца 35 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся. Его соперник выполнил 3 подачи навылет, 1 раз ошибся при выполнении подачи и реализовал 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся.



Следующим соперником Раонича станет победитель пары Люка Пуи (Франция, 17) – Деннис Новак (Австрия).

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.