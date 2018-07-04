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Шафаржова победила А. Радваньскую во втором круге Уимблдона

Шафаржова победила А. Радваньскую во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Чешка Люси Шафаржова преодолела барьер второго круга на Уимблдоне, обыграв польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32) со счётом 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту. Шафаржова выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Радваньской нет ни эйсов, ни ошибок на подаче, при этом она реализовала 1 брейк-пойнт из 11.

В третьем круге Шафаржова, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия) – Каролина Возняцки (Дания, 2).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 16:35 МСК
Агнешка
Радваньска
Люси
Шафаржова
5:7 4:6
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