Шафаржова победила А. Радваньскую во втором круге Уимблдона

Чешка Люси Шафаржова преодолела барьер второго круга на Уимблдоне, обыграв польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32) со счётом 7:5, 6:4.



Матч длился 1 час 41 минуту. Шафаржова выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Радваньской нет ни эйсов, ни ошибок на подаче, при этом она реализовала 1 брейк-пойнт из 11.



В третьем круге Шафаржова, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Екатерина Макарова (Россия) – Каролина Возняцки (Дания, 2).

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