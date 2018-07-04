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Макарова сломила сопротивление Возняцки и пробилась в третий круг Уимблдона

Макарова сломила сопротивление Возняцки и пробилась в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах Лондона. Уроженка Москвы обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Макарова выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Возняцки 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Макарова – Возняцки.

За выход в четвёртый круг Макарова поспорит с чешкой Люси Шафаржовой, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 17:30 МСК
Екатерина
Макарова
Каролина
Возняцки
6:4 1:6 7:5
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