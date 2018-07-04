Младенович победила Марию и вышла в третий круг Уимблдона

Француженка Кристина Младенович преодолела барьер второго круга на Уимблдоне — самом представительном травяном турнире сезона. 62-я ракетка мира обыграла немку Татьяну Марию со счётом 6:2, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Младенович трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету немецкой спортсменки, занимающей 57-е место в рейтинге WTA, 4 эйса и 1 ошибка на подаче, Мария обошлась без брейк-пойнтов.



В третьем круге Младенович встретится с американкой Сереной Уильямс. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» посеяна в Лондоне под 25-м номером.

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