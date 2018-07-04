Раонич: уделяю повышенное внимание восстановительным процедурам после матча

Канадец Милош Раонич прокомментировал выход в третий круг Уимблдона. 13-я ракетка турнира обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).



«Матч получился весьма непростым. На протяжении первого сета у меня мало что получалось, особенно игра на своей подаче. Я, не без доли везения, сумел выиграть тай-брейк, а в середине второго сета заиграл намного лучше. Чувствую себя хорошо, организм не испытывает дискомфорта. Мы соблюдаем осторожность в отношении моего здоровья и уделяем повышенное внимание восстановительным процедурам после каждого матча», — цитирует Раонича официальный сайт ATP.



Следующим соперником Раонича станет австриец Деннис Новак.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.