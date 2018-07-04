Раонич: уделяю повышенное внимание восстановительным процедурам после матча

Канадец Милош Раонич прокомментировал выход в третий круг Уимблдона. 13-я ракетка турнира обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
«Матч получился весьма непростым. На протяжении первого сета у меня мало что получалось, особенно игра на своей подаче. Я, не без доли везения, сумел выиграть тай-брейк, а в середине второго сета заиграл намного лучше. Чувствую себя хорошо, организм не испытывает дискомфорта. Мы соблюдаем осторожность в отношении моего здоровья и уделяем повышенное внимание восстановительным процедурам после каждого матча», — цитирует Раонича официальный сайт ATP.
Следующим соперником Раонича станет австриец Деннис Новак.
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