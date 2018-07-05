С. Уильямс: я должна выйти на корт и сделать всё, чтобы обыграть Младенович

Американка Серена Уильямс (25) вышла в третий круг Уимблдона, обыграв болгарскую теннисистку Викторию Томову (Q) со счётом 6:1, 6:4. Следующей соперницей 36-летней спортсменки станет француженка Кристина Младенович.



«Впереди интересная встреча с Младенович. Мы не играли друг против друга в течение некоторого времени. В прошлом сезоне Кристина демонстрировала отличный теннис, что позволило ей добиться впечатляющих результатов. Француженка чувствует себя хорошо, но я просто должна выйти на корт и сделать всё, чтобы обыграть её», — приводит слова 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» пресс-служба WTA.