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С. Уильямс: я должна выйти на корт и сделать всё, чтобы обыграть Младенович

С. Уильямс: я должна выйти на корт и сделать всё, чтобы обыграть Младенович
Теннис / Уимблдон 2018

Американка Серена Уильямс (25) вышла в третий круг Уимблдона, обыграв болгарскую теннисистку Викторию Томову (Q) со счётом 6:1, 6:4. Следующей соперницей 36-летней спортсменки станет француженка Кристина Младенович.

«Впереди интересная встреча с Младенович. Мы не играли друг против друга в течение некоторого времени. В прошлом сезоне Кристина демонстрировала отличный теннис, что позволило ей добиться впечатляющих результатов. Француженка чувствует себя хорошо, но я просто должна выйти на корт и сделать всё, чтобы обыграть её», — приводит слова 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» пресс-служба WTA.

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Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
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