В. Уильямс: Бертенс находится в хорошей форме, мне нужно улучшать свой теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс (9) поделилась ожиданиями от поединка третьего круга Уимблдона с голландкой Кики Бертенс (20).



«Постараюсь хорошо проявить себя в игре с Бертенс. Нужно продолжать улучшать свой теннис. Именно этим я и занималась во время первых двух матчей на турнире. Впереди новый раунд, новая соперница. Бертенс находится в хорошей форме, она наверняка получила мощный эмоциональный импульс и теперь постарается воспользоваться этим», — цитирует американку официальный сайт тура.

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