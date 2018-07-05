Раонич: для меня ключевое значение имеет моя игра, а не адаптация к сопернику

Канадский теннисист Милош Раонич поделился ожиданиями от встречи с представителем Австрии Деннисом Новаком в третьем круге Уимблдона.

«Я не видел игры Денниса, но на Уимблдоне его встречал. Он общается с Домиником Тимом. Кажется, они тренируются вместе. У них один тренер, и они работают в одной академии. У меня есть 48 часов, чтобы узнать как можно больше. Но, к счастью, для меня ключевое значение имеет собственная игра, а не адаптация к действиям соперника», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.