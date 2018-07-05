Чилич проиграл 82-й ракетке мира Пелье во 2-м круге Уимблдона, ведя 2:0 по сетам

Хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, во втором круге проиграл представителю Аргентины Гидо Пелье со счётом 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность противостояния составила 3 часа 11 минут. Прошлогодний финалист 27 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов и 4 брейка.

Гидо впервые вышел в третий круг Уимблдона.

За выход в четвёртый круг соревнований Пелья, занимающий 82-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с американцем Маккензи Макдональдом. Уимблдон завершится 15 июля.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.