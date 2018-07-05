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Кирьос одолел Хасе во втором круге Уимблдона

Кирьос одолел Хасе во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Австралиец Ник Кирьос (15) во втором круге Уимблдона взял верх над голландцем Робином Хасе. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу 23-летнего уроженца Канберры, занимающего 18-е место в рейтинге АТР. Кирьос исполнил 19 эйсов, допустил 9 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За выход в 1/8 финала соревнований австралиец поспорит либо с соотечественником Бернардом Томичем (LL), либо с японцем Кеем Нисикори (24). Матч третьего круга пройдёт в субботу, 7 июля.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:00 МСК
Ник
Кирьос
Робин
Хасе
6:3 6:4 7:5
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