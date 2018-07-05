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33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона

33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянин Карен Хачанов во втором круге Уимблдона переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. Поединок продолжался 3 часа 15 минут. 22-летний москвич, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, исполнил 33 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Маркос сделал 14 эйсов при 9 двойных.

В третьем круге соперником Хачанова станет американец Фрэнсис Тиафо, переигравший француза Жюльена Беннето — 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. Матч Хачанов — Тиафо состоится в субботу, 7 июля.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 16:40 МСК
Маркос
Багдатис
Карен
Хачанов
3:6 4:6 6:3 7:6 5:7
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
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