33 эйса помогли Хачанову победить Багдатиса и выйти в третий круг Уимблдона

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона

Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.