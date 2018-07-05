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Дель Потро уверенно победил Ф. Лопеса во втором круге Уимблдона

Дель Потро уверенно победил Ф. Лопеса во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) во втором круге Уимблдона уверенно переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 29-летний уроженец Тандиля, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, сделал 6 брейков и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг дель Потро поспорит с французом Бенуа Пэром, одолевшим канадца Дениса Шаповалова (26) со счётом 0:6, 6:2, 6:4, 7:6.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 18:50 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Фелисьяно
Лопес
6:4 6:1 6:2
Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Бенуа
Пэр
Денис
Шаповалов
0:6 6:2 6:4 7:6
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