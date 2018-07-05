Дель Потро уверенно победил Ф. Лопеса во втором круге Уимблдона

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) во втором круге Уимблдона уверенно переиграл испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 29-летний уроженец Тандиля, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, сделал 6 брейков и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг дель Потро поспорит с французом Бенуа Пэром, одолевшим канадца Дениса Шаповалова (26) со счётом 0:6, 6:2, 6:4, 7:6.