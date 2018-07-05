Касаткина: Путинцева скорее умрёт на корте, чем просто так что-то отдаст

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана во втором круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:3, а также поделилась ожиданиями от встречи с австралийкой Эшли Барти и рассказала, откуда в её холодильнике взялись пельмени.

«На корте всё было не так уж и просто. В каждом гейме была борьба. Во втором сете я вела — 3:1, но в итоге счёт сравнялся. С Юлией всегда непросто, потому что она борется за каждый мяч. Она скорее умрёт на корте, чем просто так что-то отдаст. Я была к этому готова.

Пельмени в холодильнике? Это была подготовка моего физио к Уимблдону. Он не спал до 2:30 и налепил 216 пельменей. Я об этом не знала, просыпаюсь утром, открываю холодильник и думаю: «Нормально». Но я их не ела. Я больше по вареникам.

Мыслей о матче с Барти пока никаких нет, игра будет послезавтра. Сегодня я хочу немножко от этого абстрагироваться, насладиться победой. Завтра уже буду об этом думать. Эш очень любит траву, с ней тяжело играть. Она хорошо подаёт, любит выходить к сетке, такая «игровичка», поэтому просто мне точно не будет, но я буду очень стараться.

Будем ли намекать, чтобы нашу игру поставили до матча Россия — Хорватия? Тут намекай-не намекай… У нас наоборот. Когда просишь на вечер поставить, ставят на утро, просишь на утро — ставят на вечер. Лучше не рисковать. Я просто буду надеяться, что нас поставят на первую половину дня. Хочу, чтобы все русские выиграли и мы все сели и болели за наших» — сказала Касаткина.

Видео доступно на «Чемпионате».

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.