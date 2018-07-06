Дель Потро сыграет в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро второй год подряд отправится в Пекин для участия в Открытом чемпионате Китая по теннису. В прошлом году четвёртая ракетка мира обыграл в первом круге уругвайца Пабло Куэваса, но уже в следующем раунде уступил представителю Болгарии Григору Димитрову.



Хардовые соревнования категории ATP500 пройдёт с 29 сентября по 7 октября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Наибольшее количество трофеев на Открытом чемпионате Китая добыл серб Новак Джокович (6).

Надаль сыграет на соревнованиях категории АТР 500 в Пекине