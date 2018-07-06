Кис: в концовке первого сета начала думать о следующем матче, это меня и сгубило

Американская теннисистка Мэдисон Кис (10) поделилась эмоциями после поражения от россиянки Евгении Родиной со счётом 5:7, 7:5, 4:6 в третьем круге Уимблдона.



«Я допустила серьёзную ошибку и не справилась с нервами. При счёте 5:2 в первом сете я стала думать о том, что в следующем круге могу сыграть с Сереной Уильямс. Мои мысли были в другом месте, что негативно отразилось на ходе поединка. Я думала о Серене, а не о сопернице, которая располагалась на другой половине корта», — цитирует Кис пресс-служба турнира.

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