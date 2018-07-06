С. Уильямс в двух сетах победила Младенович и вышла в 4-й круг Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс (25) обеспечила себе место в четвёртом круге Уимблдона, третьего в сезоне турнире «Большого шлема». 23-кратная победительница мэйджоров обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 7:5, 7:6 (7:2).



Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Серена выполнила 11 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Младенович 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал травяного мэйджора Уильямс поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, ранее обыгравшей американку Мэдисон Кис (11).

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