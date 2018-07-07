28 эйсов помогли Раоничу одолеть Новака в третьем круге Уимблдона

Канадец Милош Раонич (13) в третьем круге Уимблдона победил австрийца Денниса Новака (Q) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:2. Встреча, прерванная накануне из-за наступления темноты, в общей сложности продолжалась 2 часа 32 минуты. 27-летний уроженец Подгорицы, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, 28 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Деннис исполнил 7 эйсов при 2 двойных.

В четвёртом круге Милош сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.