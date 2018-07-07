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Дель Потро стал участником 1/8 финала Уимблдона, одолев Пэра

Дель Потро стал участником 1/8 финала Уимблдона, одолев Пэра
Теннис / Уимблдон 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) вышел в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда он за 2 часа 24 минуты переиграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. 29-летний уроженец Тандиля, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Бенуа исполнил 10 эйсов при 5 двойных.

Следующим соперником дель Потро станет либо француз Жиль Симон, либо австралиец Мэттью Эбден. Оппонент аргентинца по четвёртому кругу определится сегодня, 7 июля.

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 13:40 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Бенуа
Пэр
6:4 7:6 6:3
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