Мария победила в номинации «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования в категории «Прорыв июня». Первое место заняла немецкая теннисистка Татьяна Мария, второе — представительница Сербии Александра Крунич, третье — американка Софья Кенин.



В июне 2018 года Мария выиграла турнир на Мальорке, завоевав первый в карьере титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде.



В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан, в мае — румынка Михаэла Бузэрнеску.

Крунич, Кенин и Мария претендуют на победу в номинации «Прорыв месяца»