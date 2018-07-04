Крунич, Кенин и Мария претендуют на победу в номинации «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв мая». На победу в этой номинации претендуют представительница Сербии Александра Крунич, американка Софья Кенин и немка Татьяна Мария. Проголосовать можно на официальном сайте тура.
Голосование в этой номинации завершится 5 июля. Победительница будет объявлена 6 июля. Также будут определены обладательница лучшего удара мая и игрок месяца.
В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан, в мае — румынка Михаэла Бузэрнеску.
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