Векич: Вавринка сильно мотивирует меня, заряжает энергией

Хорватка Донна Векич рассказала о положительном влиянии на неё швейцарца Стэна Вавринки, с которым она встречается вот уже несколько лет.



«Стэн сильно мотивирует меня. Он заряжает меня энергией, особенно сейчас, когда возвращается в тур после травмы колена. Надеюсь, что я пройду на Уимблдоне настолько далеко, насколько возможно. Выступление здесь — это всегда что-то особенное, не говоря уже об игре на одном из главных кортов. Я рада, что теперь у меня будут отличные воспоминания о турнире», — приводит слова Векич Tennis World USA.