Раонич: я не боюсь Федерера – могу обыграть любого соперника

Канадский теннисист Милош Раонич (13) прокомментировал возможную встречу с первой ракеткой Уимблдона Роджером Федерером в полуфинале травяного турнира.



«Я не боюсь Федерера. Всегда стараюсь сконцентрироваться на своей игре, а не отталкиваться от соперника. Мне нужно продолжать играть так, как я играл против Новака – в агрессивный и атакующий теннис. Так я могу обыграть любого соперника», – цитирует Раонича Tennis World USA.



Для того чтобы получить шанс встретиться с Федерером, Раоничу нужно обыграть американца Маккензи Макдональда и победителя пары Джон Иснер (США, 9) – Стефанос Циципас (Греция, 31). Милош 14 раз играл против Федерера, но лишь трижды сумел одержать победу.