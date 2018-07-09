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37 эйсов помогли Раоничу победить Маккензи в 4-м круге Уимблдона

37 эйсов помогли Раоничу победить Маккензи в 4-м круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Канадец Милош Раонич (13) в четвёртом круге Уимблдона сломил сопротивление американца Маккензи Макдональда. Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу 27-летнего уроженца Черногории, занимающего 32-е место в рейтинге АТР.

Милош исполнил 37 эйсов, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, не проиграл ни гейма на своей подаче, активно выиграл 73 розыгрыша и сделал 29 невынужденных ошибок. Маккензи заработал 24 виннера при 19 собственных неточностях.

В четвертьфинале соперником Раонича станет либо американец Джон Иснер (9), либо грек Стефанос Циципас (31).

Уимблдон (м) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 15:25 МСК
Маккензи
Макдональд
Милош
Раонич
3:6 4:6 7:6 2:6
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