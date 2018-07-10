Матч 4-го круга Уимблдона дель Потро — Симон прерван из-за наступления темноты

Матч четвёртого круга мужского одиночного разряда Уимблдона между аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5) и французом Жилем Симоном был остановлен из-за наступления темноты при счёте 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7 в пользу южноамериканца. К этому моменты теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.
Встреча, в которой определяется соперник испанца Рафаэля Надаля (2) по четвертьфиналу, завершится во вторник, 10 июля.
Отметим, что все остальные матчи из программы седьмого игрового дня Уимблдона успели завершиться до наступления сумерек.
Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона
Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.