Матч 4-го круга Уимблдона дель Потро — Симон прерван из-за наступления темноты

Матч четвёртого круга мужского одиночного разряда Уимблдона между аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5) и французом Жилем Симоном был остановлен из-за наступления темноты при счёте 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7 в пользу южноамериканца. К этому моменты теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

Встреча, в которой определяется соперник испанца Рафаэля Надаля (2) по четвертьфиналу, завершится во вторник, 10 июля.

Отметим, что все остальные матчи из программы седьмого игрового дня Уимблдона успели завершиться до наступления сумерек.