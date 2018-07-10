Цибулкова: на Уимблдоне низкий отскок мяча, это является моим преимуществом

Словачка Доминика Цибулкова, обыгравшая в четвёртом круге Уимблдона Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:1, оценила свою игру на этом турнире.

«Мне нравится играть на траве, потому что отскок мяча здесь достаточно низкий. Это является моим преимуществом. С другой стороны, у меня не такая мощная подача, но я хорошо действую на приёме. Это один из моих любимых ударов. На этом турнире я чувствую, что могу лучше играть на приёме даже в матчах с теннисистками с очень мощной подачей. Не знаю, почему так происходит.

На грунте и харде у меня могут возникать трудности даже на приёме второй подачи из-за высокого отскока, но здесь он получается низким. Может быть, когда все эти мелкие детали складываются воедино, это и приводит к моей хорошей игре на траве", — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.

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