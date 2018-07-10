Раонич: Макдональд может стать отличным игроком в ближайшее время

Канадский теннисист Милош Раонич (13) прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом, в результате которой он вышел в четвертьфинал Уимблдона – 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. В матче следующего раунда Милош сыграет против американца Джона Иснера (9).



«Я упустил ряд шансов в третьей партии. Тогда я сыграл менее надёжно, а соперник, наоборот, прибавил, в результате чего выиграл тай-брейк. В целом я провёл чистый матч, не подпустив Макдональда к брейк-пойнтам.



Маккензи классно играет с бэкхенда – думаю, ему по силам подняться в топ-50 рейтинга уже в ближайшие месяцы. Он может стать отличным игроком.



В матче против Иснера у нас не будет много возможностей для брейка. Очень важно будет действовать остро в нужные моменты – именно это решит итоговый результат», – цитирует Раонича официальный сайт ATP.

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