Бартоли: удивительно, что Федерер и Надаль превосходят соперников в физике

Победительница Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли поделилась прогнозом на вторую неделю мужского одиночного турнира «Большого шлема» на траве.

«Очевидно, что Федерер и Надаль — фавориты, но если мы посмотрим шире, то я бы поставила на Хуан-Мартина дель Потро, потому что он очень хорошо подаёт и сильно бьёт с задней линии. Он может доставить проблемы игроку типа Рафы, который любит тщательно готовить удары.

Наиболее удивительно для меня то, что Роджер и Рафа переигрывают более молодых игроков за счёт лучшей физической готовности. Новак Джокович находится на пути к возвращению на вершину, поэтому может победить одного из них здесь", — приводит слова Бартоли официальный сайт Уимблдона.