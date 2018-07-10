Гёргес одолела Бертенс и сыграет с С. Уильямс в полуфинале Уимблдона

Немка Юлия Гёргес (13) в четвертьфинале Уимблдона переиграла голландку Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. 29-летняя представительница Германии, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 12 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Юлия сделала 36 виннеров и допустила 21 невынужденную ошибку, а её оппонентка активно выиграла 19 розыгрышей при 27 собственных неточностях.

За выход в финал соревнований Гёргес поспорит с американкой Сереной Уильямс (25).