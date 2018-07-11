Касаткина: очень сложно играть с Кербер на траве

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала своё поражение в четвертьфинале Уимблдона от немки Анжелики Кербер со счётом 3:6, 5:7.

«Очень сложно играть с Кербер на траве. Даже отскок после моего кручёного удара здесь не такой высокий. Кербер приходится проще, потому что ей нравятся такие мячи. Она очень сильна в такой игре. Даже когда ты направляешь мяч к линии ей под ноги, она всё равно умудряется ответить ударом навылет. Это просто сумасшествие. Именно поэтому противостоять ей на на траве так сложно. Именно поэтому она доходила здесь до финала. Сейчас она в полуфинале и будет сложной соперницей для всех. Она по-настоящему чувствует это покрытие», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Кербер: именно ради таких матчей, как с Касаткиной, мы и играем

Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.